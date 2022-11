Nina Meppelder Europees kampioen kickboksen: ‘Ik ben nu weer helemaal terug’

TOP legt ‘goede basis’ voor rest zaalsei­zoen; ‘We hebben verdienste­lijk gespeeld’

De korfballers van TOP Arnemuiden verloren weliswaar hun eerste wedstrijd in de Korfbal League 2, maar stapten met opgeheven hoofd van het veld. ,,Het was verdienstelijk wat we lieten zien”, zei coach Edwin Coppoolse na de 22-24-nederlaag tegen HKC. ,,Ik had niet verwacht dat we dit niveau nu al zouden halen. We moeten groeien in het seizoen. Dit is een goede basis daarvoor.”

13 november