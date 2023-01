Nieuwkomer Gebreselassie kan Huibregtse net niet van weer een zege aan de kust afhouden

Na zijn overwinning in de Kustmarathon pakte Danny Huibregtse ook de zege in de 33ste editie van de Kustcross in Vlissingen. Hij liet de relatief onbekende Yohannes Gebreselassie uit Oost Souburg achter zich. Marieke Mullaert boekte haar tweede crosszege door Leonie Ton te kloppen.

De vijfde wedstrijd voor de Koole Sport Crosscompetitie, op een zonovergoten maar blubberig parkoers, leverde een leuke strijd op voor de overwinning en de punten voor de competitie. Na één ronde van 3400 meter lagen Huibregtse en Gebreselassie al op kop, met Martijn de Kok, Sander Post en de fransman Michel Verhaeghe in de achtervolging.

In de tweede ronde plaatste Gebreselassie wat versnellingen, die Huibregtse goed kon volgen, om bij het ingaan van de laatste ronde al een behoorlijke voorsprong te hebben. Op de meet klokte Huibregtse een tijd van 37:10, op 29 seconden gevolgd door Gebreselassie. De Kok kwam tien seconden later als derde over de streep. Voor de Kok was het kat in het bakkie. omdat de eerste twee niet meedoen in het circuit, kon hij weer 250 punten bijschrijven.

Winnaar Huibregtse hoopt dat zijn achillespezen minder problemen gaan geven, want hij heeft zijn zinnen gezet op een mooie tijd tijdens de marathon van Rotterdam en natuurlijk prolongatie van zijn zege in de Kustmarathon. Voor nummer twee Gebreselassie was het zijn eerste cross, nadat hij wel de Kerstloop en de Tankloop had meegelopen. Trainen doet hij voorlopig alleen in de sportschool, maar de nieuwkomer hoopt binnenkort een marathon te lopen.

Ton wil naar Griekenland

Leonie Ton voerde na aanvang het vrouwenveld aan, maar kreeg in de tweede ronde Marieke Mullaert achter zich aan. ,,Ik hoorde haar komen”, liet Ton weten. Ze moest uiteindelijk vier seconden toegeven op de meet. Voor Mullaert een mooie opsteker, waar ze 250 punten kon bijschrijven voor de competitie. Linda Versluis pakte de derde plaats overall, voor Durby Meijboom, Suzanne van Elsacker en Emma van Mourik. Voor Leonie Ton was het een opwarmertje, aangezien ze komend weekend de 100 mijl loopt in Amersfoort. Het doel is daar binnen de 16 uur te eindigen, om zo kwalificatie voor de Sparthatlon in Griekenland af te dwingen.

Op de korte cross boekte Bereket Petersen nog maar eens een overwinning, met junior Ivar Engels kort daarachter. Zijn moeder Anjolie Engels had een minuut meer nodig voor haar vijfde zege in deze serie bij de vrouwen. De zesde cross voor de crosscompetitie is de Scheldesportcross op 28 januari en op 11 februari is in De Grevelingen de finale.