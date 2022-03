Nieuwerkerkse is na járen uit de brand: ze kan weer sporten dankzij geleende handbike

Marinda Bolle was met haar vriend op vakantie in Spanje. Ze huurden een scooter en botsten frontaal op een vrachtwagen. Hij overleefde het niet, zij belandde in het ziekenhuis met tal van verwondingen en lag 24 uur in coma. ,,Eén knie was compleet verbrijzeld, net als mijn linkerhand en -pols. En ik heb er problemen aan overgehouden aan mijn knie, mijn bekken en mijn rug. Lang staan of stukken lopen gaat niet meer. In huis kan ik me nog wel redden, maar buitenshuis heb ik altijd een rolstoel nodig.”