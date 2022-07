Nieuwenhuis beste Zeeuwse in hoofdnummer Outdoor Zeeland

,,Hier ben ik erg blij mee. Gladiator staat er altijd scherp op. Soms wel eens iets te, en dat zat ons in de weg. Daar hebben we thuis hard voor getraind en dat werpt vandaag zijn vruchten af”, zei Raateland. ,,Dit was onze eerste wedstrijd sinds het NK en Gladiator pakte de draad meteen goed op. Hij was helemaal op mij gefocust, liet zich fijn sturen en maakte geen fouten. We liggen weer op koers.”