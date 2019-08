Nieuwe tegenslag Van de Ven: Yamaha gaat niet met haar verder

Ruud Martens slaat toe op twee fronten

4 augustus TERNEUZEN - Ruud Martens zegevierde op twee fronten in het Nouvall Vliegende Hollandertoernooi van tennisclub Animo in Terneuzen. In de enkel 2-finale was de 24-jarige Koewachtenaar in drie sets te sterk voor de 28-jarige Senne Braun van de Delftse Tennis Club: 2-6 6-4 6-0. Hij pakte ook nog de titel in het mannendubbel.