Nieuwe promotie lonkt alweer voor ITF-toernooi Middelburg

Timo de Jong maakt sprong naar tweede plaats in Luxemburg­se ronde

RUMELANGE - Wielrenner Timo de Jong uit Goes is voor de tweede dag op rij in de top 10 gefinisht tijdens de Flèche du Sud, een vijfdaagse etappekoers in Luxemburg. Woensdag werd hij achtste, donderdag tiende. In het algemeen klassement staat hij nu tweede.

26 mei