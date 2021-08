Niet iedereen heeft een trucje voor tegen de stroom in

De Visser maakt extra meters bij Goes on Track, alvast voor de marathon van Amsterdam

8 augustus GOES - Nadat Marijke de Visser vrijdagavond bij Goes on Track de 3000 meter had gelopen, deed ze nog een uitgebreide cooling down. Daarbij kwam de atlete uit Aagtekerke gerust aan nog eens twaalf rondjes op de baan van AV’56. ,,Tja, ik moet toch mijn kilometers maken, hè”, zei ze lachend, toen de zon al lang onder was.