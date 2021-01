Niels Mesu, 5 jaar na de Weissensee: 'Het was een dag waar elke topsporter naar op zoek is’

Als Niels Mesu exact vijf jaar na zijn winst op de Weissensee de finishbeelden terugkijkt, blijkt dat het de nu 28-jarige Middelburger nog veel doet. De voormalige marathonschaatser pinkt een traan weg. Hij schaamt zich er niet voor. ,,Dat vinden jullie mooi, hè,” zegt hij slechts, ‘mediawijs’ als hij is. Die 27ste januari in 2016 was een dag waarop voor hem álles lukte, na een eerdere periode vol narigheden. ,,Het was een dag waar elke topsporter naar op zoek is. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik ’m een keer heb mee mogen maken.”