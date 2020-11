Nick van der Lijke rijdt al sinds augustus voor niks, maar hoopt op nieuwe ploeg: ‘Het beste moet nog komen’

VLISSINGEN - Een jaar van uitersten. Dat is de treffende omschrijving van Nick van der Lijke voor het voorbije wielerseizoen. Terwijl de Ronde van Spanje nog in volle gang is, bezint Van der Lijke zich over zijn toekomst. ,,Ik wil nog dolgraag fietsen, maar het ligt niet meer in mijn handen”, is renner uit Middelburg realistisch.