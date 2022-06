Net niet, maar zilver van Shirin van Anrooij is toch stunt op NK

MET VIDEO Mooie herinnerin­gen aan Tom Simpson op een terrasje in Goes; ‘Hij was meer dan de renner die overleed op de Ventoux’

GOES - Jo de Roo fietste zondag aan de zijde van Joanne Simpson, een bijzondere gaste bij de 27ste editie van de Jo de Roo Toertocht. Na een rondje van 49 kilometer door Zuid-Beveland keerden ze terug in Goes, waar ze mooie herinneringen ophaalden aan haar overleden vader.

19 juni