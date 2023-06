Nelleke Baldé is veel te snel voor de wereldkampioen en lijkt klaar voor het echte werk

Bij het afsluitende looponderdeel haalde Meulenberg vier minuten van haar achterstand af, maar de wereldkampioene kwam niet meer in de buurt bij haar Zeeuwse concurrente. Baldé finishte met een eindtijd van 3 uur en 5 seconden op de eenderde triatlon die, bijna nooit wordt gehouden. Over twee weken, op 9 juli, staat Nelleke Baldé aan de start van de Ironman triatlon in het Zwitserse Thun voor het echte werk. Daar moet 3800 m gezwommen worden in de Thunersee, 180 km worden getietst op een heuvelachtig terrein en drie ronden van 14 km worden gelopen. ,,Ik heb er heel veel zin, want ik voel me sterk”, aldus de Zeeuwse.

Eerste Nederlands kampioen

Bij de mannen was er geen podiumplaats voor Wouter Verstraate uit Arnemuiden, die in een tijd van 2:39:00 op de zesde plaats eindigde. De partner van Nellke Baldé, Dennis Heilbron, pakte zilver bij de mannen H50 in 2:55:29. Ludolf Reijntjes uit Zierikzee was goed voor de vijfde in die categorie, in 3:10:57. Opmerkelijk was de deelname van H70-er Rob Barel, de in 1986 in Kamperland de eerste Nederlands kampioen kwart triatlon werd. Hij finishte in Oud-Gastel op de derde plaats in de achtste triatlon.