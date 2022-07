Negende toernooizege Pattinama-Kerkhove

CORROIOS-SEIXAL - Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft zondag haar eerste toernooizege in drie jaar geboekt. In het Portugese Corroios-Seixal (net onder Lissabon) was de dertigjarige Zierikzeese in de finale te sterk voor de Israëlische Lina Glushko. De setstanden waren 6-4 6-4.

Een week na haar sterke optreden op het gras Wimbledon, waar ze de tweede ronde haalde en een sterke partij speelde tegen de nummer één van de wereld, deed de Schouwse nummer 138 van de wereld weer van zich spreken. Tijdens een weliswaar veel kleiner hardcourt-toernooi speelde ze wederom goed.

Zaterdag was Pattinama-Kerkhove in de halve finales de baas over de als eerste geplaatste Lin Zhu. In een voor vrouwen zeer lange partij had ze de langste adem: 6-1 3-6 7-5. Bijzonder was dat ze in de derde set met 2-5 achter kwam en daarna twee wedstrijdpunten van de Chinese overleefde.

Amper 24 uur later had ze het tegen de Israëlische iets eenvoudiger. De twee sets verliepen bijna identiek. In beide kwam Glushko, die buiten de top 200 staat en in Portugal ongeplaatst was, op een 4-3-voorsprong. Tweemaal antwoordde Pattinama-Kerkhove met een serie van drie games.

Voor Pattinama-Kerkhove was het haar 23ste finale in een ITF-toernooi. Het was de negende keer dat ze won. Komende week speelt de Zierikzeese in het Engelse Roehampton. Dat is dezelfde plek waar ze twee weken geleden nog de kwalificaties speelde voor Wimbledon.