Nederlandse sprintbom wint in Sluiskil, leider krijgt tijdstraf omdat hij op het fietspad reed...

De 18-jarige renner van Streetjump Development Team was na een snelle avondrit van 80 kilometer de snelste van het peloton in de massasprint. De Amerikaan Artem Shmidt behield de leiding in het algemeen klassement, maar kreeg wel twintig seconden tijdstraf omdat hij onreglementair van het fietspad had gebruikgemaakt.

Een bewogen etappe. Dat was de laatste rit op Zeeuws-Vlaamse bodem van de Junioren Driedaagse. Op papier mocht de biljartvlakke etappe geen probleem zijn voor de klassementsrenners, maar niets was minder waar.

Quote Het was wel enorm hectisch en nerveus. Iedereen wilde vooraan zitten en het was moeilijk om te op te schuiven Tibor del Grosso

Klassementsleider Artem Shmidt reed na vijf kilometer al lek en was meteen tot achtervolgen aangewezen in aanloop naar de kasseien van de Timmermansweg en Smokkelweg. De onfortuinlijke Amerikaan met Russische roots maakte tot overmaat van ramp ook nog eens onreglementair gebruik van het fietspad en zag daardoor zijn ruime voorgift in de algemene rangschikking als sneeuw voor de zon verdwijnen. De eerstejaars junior van Hot Tubes Development Cycling Team gaat de slotetappe in met een voorgift van slechts elf seconden op de Belg Jelle Harteel in plaats van de 32 seconden die hij na de tijdrit had.

Grijze en groene trui voor Del Grosso

Hoe groot was het contrast met de Nederlandse ritwinnaar Tibor del Grosso. Onderweg voelde hij zich volledig in zijn sas op de Zeeuws-Vlaamse kasseien. Hij pakte voldoende punten om beslag te leggen op de grijze kasseientrui en bleek in de finale ook nog over de snelste benen te beschikken. In een hectische eindsprint bleef hij de Fransman Mathias Sanlaville en de Noor Emil Skar voor wat hem eveneens de groene puntentrui opleverde.

Voor Del Grosso is het een mooie bekroning in een etappekoers die voor hem al uitstekend verliep. ,,Ik stond na de eerste ritten nog goed in eigenlijk alle klassementen, dus ik ben er volledig voor gegaan in de derde etappe”, omschreef winnaar Del Grosso zijn strijdplan treffend. ,,Het was wel enorm hectisch en nerveus. Iedereen wilde vooraan zitten en het was moeilijk om te op te schuiven. Toch is me dat gelukt en ik kon als achtste de laatste rotonde nemen. Vervolgens werd ik perfect gelanceerd, waardoor ik het kon afmaken in de sprint.‘’

De Junioren Driedaagse wordt zondag traditiegetrouw afgesloten met de koninginnenrit van 100 kilometer met start en aankomst in het Belgische Velzeke. Onderweg liggen de nodige hindernissen waaronder de befaamde kasseien van de Paddestraat.