Nederlands record en zilver op NK powerliften voor Art Asrian

Asrian, die als huisarts werkzaam is in Terneuzen, is al jaren actief in de krachtsport. In juli van het vorig jaar wist hij zich te plaatsen voor het EK en WK bankdrukken. Op het wereldkampioenschap in Litouwen eindigde hij op de vijfde plaats. Twee jaar eerder was hij in Tokio ook op die plaats geëindigd.