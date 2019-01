Natalie Sinke kan Amerikaanse vierdaagse van haar bucketlist strepen

Historisch bekertoer­nooi DZK eindigt in kwartfina­le

13 januari OLDENZAAL - Voor het eerst in de clubhistorie van DZK bereikten de waterpoloërs de kwartfinale van de Manmeer!-Cup, de tweede bekercompetitie van Nederland. De eerste drie rondes speelde DZK in het eigen Vrijburgbad, maar in de kwartfinale lootte de ploeg OZ&PC in Oldenzaal. Een uitwedstrijd van ruim tweeënhalf uur voor de Zeeuwse ploeg. OZ&PC staat derde in de eerste klasse, DZK staat vijfde in de tweede klasse. Dat verschil kwam tot uiting in het bekerduel: 16-8.