Nare nasmaak van New York wordt door Sander van Doorn in Hulst weggespoeld

Licht geëmotioneerd passeerde Sander van Doorn zaterdagmiddag de finishlijn in Hulst. Dat hij de eerste Zeeuws-Vlaming was in de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen, betekende veel voor hem. ,,Ik ben superblij dat ik het toch nog heb gered”, reageerde de atleet uit Vogelwaarde later. ,,En dat in mijn 25ste marathon, precies 10 jaar na mijn eerste.”

Voor Van Doorn (39) was het zijn eerste marathon sinds die in New York, in november 2022. Het was een snikhete editie en na 40 kilometer begon de Zeeuws-Vlaming last te krijgen van duizeligheid. Hij begon te zwalken en op enkele honderden meters van de finish werd het zwart voor zijn ogen. Hij ging op de grond liggen en toen bleek dat hij niet op eigen kracht de eindstreep kon halen, werd hij weggedragen door hulpverleners. Die lieten hem pas na drieënhalf uur - na een ijsbad, een infuus en een bloedcontrole - weer gaan. Zonder medaille verliet de Zeeuws-Vlaming de ‘Big Apple'.

,,Natuurlijk wilde ik die nare smaak daarvan hier wegspoelen”, zei Van Doorn. ,,Onderweg ben ik er overigens niet te veel meer mee bezig geweest. Ik wist ook wel: het komt wel goed vandaag.”

Motivatie

De man uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen kreeg het evenwel niet cadeau tussen Terneuzen en Hulst. ,,Mijn start was nog echt goed”, zei hij. ,,Ik dacht: wat zit ik vol energie. Maar later kreeg ik meerdere dipjes. Mijn benen voelden moe aan. Maar ik hield motivatie omdat ik Jordy Leenknecht, volgens mij op dat moment de beste Zeeuws-Vlaming, voor me zag. Uiteindelijk ging ik hem in de Clingse Bossen voorbij en daarna was het nog maar een klein stukje.”

Van Doorn, die later in het jaar nog de marathon van Chicago gaat lopen, finishte als zevende overall in 2.50.19 uur. Ewoud Laudy uit Hulst (2.52.10) en Sander d’Hont uit Terneuzen (2.54.03) werden tweede en derde. Bij de vrouwen vormden Renate van Huffel uit Sint Jansteen (3.22.15), Evelien de Visser uit IJzendijke (3.33.13) en Astrid Verhage uit Koewacht (3.39.29) de top drie.