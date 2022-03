Nancy van de Ven wint Grand Prix en is leidster in WK-stand

Jeroen Kramer raakt de juiste snaar tijdens De Gitaar van Axel

AXEL - Jeroen Kramer uit Zaandam had vorig jaar al een keer De Gitaar van Axel - de hardloopwedstrijd met een parkoers in de vorm van een gitaar - over 21 km gelopen in de virtuele Gorunaserie. Dat deed hij in één uur en 8 minuten. In de echte wedstrijd had hij zaterdag een minuutje meer nodig, maar kwam wel solo aan de meet bij het voetbalveld, na 1 uur 9 minuten en 49 seconden.

26 februari