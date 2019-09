Nancy van de Ven verkast naar Italiaans team

Tim Pleijte wil na zege Kustloop nog stapjes zetten voor Kustmara­thon

20:01 VROUWENPOLDER - Het gros van de deelnemers van de Kustloop, de halve marathon in Vrouwenpolder, heeft maar één doel: over drie weken zo goed mogelijk presteren in de Kustmarathon. Tim Pleijte, al eens winnaar van de Kustmarathon, was in Vrouwenpolder voor de tweede keer op rij te sterk voor de concurrentie.