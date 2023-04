Nancy van de Ven valt ook in Zwitserland snel uit; weer 0 punten voor wereldkampioene

Van de Ven is de regerend wereldkampioene. In 2023 wil het echter vooralsnog niet lukken met de Yamaha-rijdster. Op Sardinië, waar de eerste WK-wedstrijd was, strandde ze in de eerste manche vrijwel meteen en pakte ze 0 punten. Zaterdag, in het Zwitserse Frauenfeld, zette ze hetzelfde ‘resultaat’ neer. Het is voor het eerst in haar elf seizoenen op het hoogste niveau dat ze bij twee manches de finish niet haalde.