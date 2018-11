Nancy van de Ven tot 2020 bij Yamaha

Atleten komen aan hun trekken in Zeeuws-Vlaanderen

7 november VLISSINGEN - Komend weekeinde komen de atleten weer volop aan hun trekken in Zeeuws-Vlaanderen. Zaterdag is er eerst de Jeff Thuy Memorial in Heikant en een dag later is er de eerste VAC Natuurloop van atletiekvereniging De Wielingen in Cadzand-Bad.