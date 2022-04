Nancy van de Ven racet in 2022 ook op supersonische step

Het eSkootr Championship is een bloedserieus initiatief. Het apparaat waarmee geracet wordt, is een kruising tussen een scooter en een step. De bedoeling is dat-ie ooit in het straatbeeld opduikt. De Italiaanse fabrikant promoot ’m dit jaar door dertig mensen uit ándere sporten mee te laten doen aan een internationaal kampioenschap. Van de Ven is van hen de enige uit Nederland.