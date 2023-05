Nancy van de Ven op hoogste podiumtreetje in Italië

Dankzij een opknap­beurt van zijn moeder staat landskampi­oen Sollie weer even op de baan in Terneuzen

Tennisser Thorsten Sollie (25) was afgelopen weekend met landskampioen Krimpen even terug in zijn geboortestreek Zeeuws-Vlaanderen. Hij won de afgelopen weken al zijn enkelpartijen in twee sets voor de koploper van de topklasse en sloeg in Terneuzen ook tegen Animo toe. Maar meer dan één wedstrijd spelen zat er niet in. Door een val in februari met de scooter op het Indonesische eiland Bali doet Sollie het wat rustiger aan.