Nancy van de Ven op de rode loper

Van de Ven (21) speelt een hoofdrol in de motorcrossfilm The Hard Way to Win 3, naast Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Het is de derde en laatste documentaire in een voor crossliefhebbers bekende reeks. Een jaar lang werd de Zeeuwse gevolgd tijdens haar gevecht om de wereldtitel. Vanavond was de première met veel pers en veel fans. Velen stonden buiten achter dranghekken om een glimp van haar op te vangen, met mobieltjes in de aanslag. Vanwege de kou haastte ze zich snel naar binnen.