Nancy van de Ven met succes geopereerd na lange rit naar België; ‘Je kent haar: ze zal hoe dan ook weer willen rijden’

Van de Ven (25) werd vorig jaar voor het eerst wereldkampioene. Van haar titel kan ze in 2023 nog weinig genieten. In de eerste twee Grand Prix-wedstrijden in Italië en Zwitserland had ze materiaalpech, waardoor ze bij twee manches de eindstreep niet haalde. Bij de laatste twee, in Spanje en Frankrijk, viel ze hard en liep ze fysiek veel schade op.