Nancy van de Ven laat thuispubliek weer zien wat ze in haar mars heeft

AXEL - Motorcrossster Nancy van de Ven uit Vlissingen was zondag de nummer 1 in Axel. De Zeeuwse won de eerste manche om het Open Nederlands kampioenschap en werd tweede in de tweede manche. In het dagklassement was ze daardoor de beste.

Een week eerder moest Van de Ven in Portugal nog genoegen nemen met twee tweede plaatsen. Tijdens de tweede Grand Prix van het seizoen was ze tijdens de vrije training hard ten val gekomen en die klap dreunde na in de wedstrijd. Niettemin reed ze twee keer dik in de punten, want ze moest alleen Lynn Valk voor zich dulden.

Valk was er zondag ook in Axel. In de eerste manche liet Van de Ven zien waartoe ze in staat is. Bijna van start tot finish reed ze vooraan. Valk kon alleen maar volgen. In de tweede manche reed Van de Ven enkele rondes op kop, maar moest toen Shana van der Vlist voor zich dulden. Op haar stond in de tweede omloop geen maat.

In het dagklassement mocht Van de Ven zich niettemin de beste noemen, vóór Van der Vlist (tweede) en Valk (derde). Deze drie vrouwen verdeelden niet toevallig de buit onderling. Ze vormen na twee WK-races ook in dat klassement de top 3. Ze reden in Axel in een gecombineerd veld met de 125cc en de veteranen. De vrouwen reden voorop.

In de 85cc werd Max van de Ketterij uit Lewedorp 25ste in het dagklassement. Hij werd in beide manches 24ste.