Nancy van de Ven is grote aanjager van Nederlandse zege in Motocross of Nations

Wilma Salm laat alleen kruimels liggen voor concurren­tie

15:45 HEINKENSZAND - Wilma Salm was zaterdag op de dressuurwedstrijd van de RV Paardebloem in Heinkenszand succesvol. In de klasse Z2 liep de amazone uit Goes in de arena van Stal Vermue, in het zadel van de imposante ruin Dandelion’s Hollands Talent naar een afgetekende overwinning (66,32%).