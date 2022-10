Nancy van de Ven bezorgt Strandcross Vlissingen een primeur

Bij de 35ste editie van de Strandcross van Vlissingen heeft men een primeur: voor het eerst in de geschiedenis van het evenement doet er een wereldkampioen mee. Nancy van de Ven, die zich in september in Turkije tot ’s werelds beste motorcrossster liet kronen, gaat zondag op het Badstrand van haar eigen stad van start bij de 250cc voor licentiehouders.

Van de Ven is na het behalen van de wereldtitel niet op haar lauweren gaan rusten. De Yamaha-rijdster reed na het eerste weekeinde van september nog twee races in Italië (en werd Italiaans kampioene) én won een strandcross in het Franse Loon-Plage. Daarmee had ze een goede voorbereiding op de Strandcross in Zeeland, waarbij ze tussen alleen maar mannen rijdt.

Sterke formule

Het Vlissingse evenement is terug na twee jaar afwezigheid. In zowel 2020 als 2021 kon de Strandcross niet verreden worden vanwege corona. ,,We hebben gemerkt dat we in de afgelopen periode vrijwilligers zijn kwijtgeraakt, maar er we hebben er gelukkig ook weer nieuwe bij”, vertelt Thijs Lampio, de voorzitter van het organiserende MSV De Uitlaat. ,,Ook zijn er sponsors afgehaakt, maar daar kwamen ook anderen voor in de plaats. Daardoor kunnen we de Strandcross gewoon weer zo houden zoals we willen. Het is een formule die al 35 edities lang werkt.”

Wat Lampio opvalt, is dat de animo onder de rijders groot is. De inschrijving voor de klasse 250cc werd vervroegd gesloten, omdat het aantal van 100 rijders al was bereikt. ,,En ook in de andere klasses gaat het heel goed”, zegt Lampio. ,,Dat laat zien dat iedereen weer zin heeft in de Strandcross.”

In de zwaarste klasse, de 500cc voor licentiehouders, rijden onder anderen Mark Boot uit Kamperland, Jeffrey van Kempen uit Oost-Souburg en Jordan-Lee van Maaren uit Middelburg mee. Bij de 250cc voor licentiehouders zijn Danny van den Bosse uit Ovezande, Dailey van de Ketterij uit Vlissingen en Nancy van de Ven de voornaamste rijders uit de provincie.

De Strandcross begint om 11.30 uur. De laatste manche eindigt rond 16.30 uur.

Programma 11.30 1e manche 125cc (15 minuten + 1 ronde) 12.05 1e manche 250cc (15 minuten + 1 ronde) 12.40 1e manche 500cc (15 minuten + 1 ronde) 13.15 1e manche Licentiehouders 250cc + 500cc (20 minuten + 1 ronde) 14.30 2e manche 125cc (15 minuten + 1 ronde) 15.00 2e manche 250cc (15 minuten + 1 ronde) 15.30 2e manche 500cc (15 minuten + 1 ronde) 16.00 2e manche Licentiehouders 250cc + 500cc (20 minuten + 1 ronde)