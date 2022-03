Nabeurt voorkomt dat driebanders Dallinga stunten tegen de koploper

Martijn de Vries, een paradijsvo­gel in het Zeeuwse hardloopwe­reld­je

MIDDELBURG - Martijn de Vries is, hoewel vaak in het zwart gekleed, een kleurrijk figuur binnen de atletiek. De veertigjarige Middelburger - met zijn dunne baardje, lange manen en baseballpetje heel herkenbaar - is altijd in voor iets aparts, iets nieuws, iets obscuurs. Zondag is hij één van de deelnemers aan de eerste editie van de 60 kilometer van Walcheren.

18 maart