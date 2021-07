Na start in Cadzand sprint Charlotte Kool over de grens naar ritzege

Wielren­ster Quinty van de Guchte uit Driewegen is gebaat bij wedstrijd­rit­me

8 juli DRIEWEGEN Quinty van de Guchte had vorig jaar nauwelijks koersdagen, maar nu heeft ze al aardig wat racekilometers in de benen. ,,Het is een verademing”, zegt de 21-jarige wielrenster uit Driewegen vlak voor haar eerst wedstrijd van 2021 in haar eigen provincie, de Baloise Ladies Tour.