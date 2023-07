Na ritzege gaat het mis voor Senna Remijn: harde val na de finish en streep door goed klassement

Remijn won vrijdag nog de derde etappe in Frankrijk, maar daarna ging het mis. Na de finish reed een andere renner tegen de Zeeuw aan, waardoor ze allebei hard ten val kwamen. De andere renner brak daarbij zijn sleutelbeen, Remijn zelf werd gelanceerd en hield een aantal schaafwonden en een pijnlijke rug over aan het ongeluk.

Daardoor had hij in de laatste twee ritten niet de juiste benen om zijn plek in de top van het klassement vast te houden. De junior uit Wolphaartsdijk kwam op meer dan twintig minuten van de ritwinnaar binnen in de vierde etappe en zakte van de vierde naar de 61ste plek in het algemeen klassement. Zondag kreeg de Zeeuw opnieuw dik twintig minuten tijdsverlies aan zijn broek, waardoor hij de meerdaagse in Frankrijk afsloot op de 76ste plek.