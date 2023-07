Na ritwinst en klassementszege moet Eloy Raas in Heinkenszand met iets minder genoegen nemen

Wielrenner Eloy Raas uit Goes kwam vrijdagavond in de Ronde van Heinkenszand net tekort voor een volgende TMZ-zege. Na zijn overwinning in de Ronde van Kruiningen én de winst in het Zeeuws-Vlaamse vier kernen-klassement moest hij in Heinkenszand Noord-Hollander Glenn van Nierop voor zich dulden.