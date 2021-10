Na Mick tekent ook Tim van Dijke een meerjarig contract bij Jumbo-Visma

Bij een natte Kustmara­thon wordt het geheid blaren prikken

1 oktober VLISSINGEN - Met hun geoefende oog zien de vrijwilligers van het Rode Kruis het direct, als er weer een voorbij de hulppost loopt die op het punt staat in te storten: die moeten we er even van tussen vissen, anders gaat het mis. Coördinator vrijwilligers Annelien Bij de Vaate van het Rode Kruis: ,,Wij zijn er niet alleen om blaren te prikken, maar ook om mensen te helpen bij de beslissing: stoppen of verder gaan.”