Na fraaie overwinning in Frankrijk weet Senna Remijn het zeker: het veldrijden gaat hem helpen in Parijs-Roubaix

De dag van Parijs-Roubaix, voor de wielrenners onder negentien jaar een wedstrijd over 110 kilometer, is door Senna Remijn rood omcirkeld in zijn agenda. Hij zou daar wel willen winnen, net als Jarno Mobach uit Philippine zeven jaar geleden deed. Na zijn winst in de Pévèle Classics, een koers in hetzelfde gebied, weet hij in elk geval dat er op hem gelet gaat worden.