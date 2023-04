Na emotionele overwinning heeft Jeanine Nieuwenhuis grootse plannen met nieuw toppaard

De voormalig Europees kampioene bij de Young Riders en de U25 stuurde de in Grand Prix debuterende, negenjarige hengst Jack Black met 69,783 procent naar de overwinning. ,,Dit is een overwinning voor mijn moeder”, zei Jeanine Nieuwenhuis, die bij het horen van de uitslag zichtbaar geëmotioneerd was. ,,Zij was voor mij van kind af aan een grote stimulans en heeft me er op moeilijke momenten steeds van overtuigd dat ik het kon. Een wedstrijd zonder haar was ondenkbaar, maar nu ligt ze ernstig ziek in het ziekenhuis.”