Na een hartinfarct loopt Johan Giljam (38) de Mosselloop: ‘Dit is voelen dat je leeft’

Hij zweefde in maart van dit jaar op het randje van de dood. Johan Giljam, ook bekend als DJ Santos Suarez uit Scharendijke, kreeg een hartinfarct en moest vrezen voor zijn leven. Door te gaan sporten hervond hij zijn levensvreugde. Zaterdag liep hij de Mosselloop in Westenschouwen.

Na afloop van de wedstrijd van acht kilometer ging Giljam (38) direct naar de grond. Zitten. Uitpuffen. ,,Dit was keihard afzien”, was zijn eerste reactie. Vooraf had hij zichzelf een doel gesteld: onder de 50 minuten lopen. Hij keek nog eens op zijn horloge: 43.11 minuten. Zeven minuten eronder. ,,Had ik niet verwacht.” Misschien was het de steun van zijn familie die hem vleugels gaf. Zus Rinske schoot foto’s, schoonzus Clara rende een stuk met hem mee en vader Peter en moeder Carin stonden langs het parkoers.

,,Het was enorm schrikken toen ik werd gebeld dat mijn broer met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht”, vertelde Rinske. ,,Hij moest voor controle naar de dokter en had die dag ervoor niet lekker hardgelopen. Druk op de borst. Vroeg gestopt. Bij de controle bleek het goed fout te zitten. Van het ziekenhuis in Dirksland via de spoedambulance naar het Erasmus Ziekenhuis. In die tijd heeft hij een hartinfarct gehad.”

,,Mijn leven stond in één ademzucht letterlijk bijna stil”, gaf Johan zelf aan. ,,Door een dna-afwijking kan mijn lever de slechte LDL-cholesterol niet uit het bloed filteren. Alle drie mijn kransslagaders zaten voor meer dan 80 procent verstopt. In Rotterdam ben ik meteen geopereerd. Na overleg met verschillende hartchirurgen zijn er negen stents geplaatst. Een hoog aantal. Experts twijfelden om meteen een bypass te doen vanwege de ernst van mijn situatie. Vanwege mijn leeftijd is daar niet voor gekozen. De bypass houden ze liever achter de hand mocht deze op latere leeftijd nodig zijn.”

Johan Giljam puft uit: ,,Dit was keihard afzien."

,,Fijn om te zien dat het nu steeds beter gaat”, zei Rinske. ,,In het begin had hij het moeilijk hoor.” ,,Verschrikkelijk”, vulde moeder Carin aan. ,,Ik dacht: ik ben mijn kind kwijt. Je zou toch denken dat het leven je toelacht op je 38ste. Zo zie je maar. Mijn zus heeft ook een infarct gehad, het is erfelijk. Je zag aan Johan voordat het gebeurde wel dat-ie vaak moe was. Hij woont bij ons thuis in Scharendijke en ik houd hem goed in de gaten. Het blijft toch je kind.”

Andere kant

Door te sporten, gestimuleerd door zijn broers Peter en Wessel, geniet Johan weer. Ziet hij elke dag als een mooie, nieuw gekregen dag. Ruim een maand na zijn infarct deed hij mee met de 10 kilometer in Leiden. ,,Om te weten waar ik stond.” Eind september fietste Johan voor de Hartstichting een tocht van 150 kilometer. Ook was hij actief in de triatlon in Herkingen. Het Ironman-logo staat in zijn dagboek getekend. ,,De Mosselloop is een goede training met veel bekenden van het eiland. Als ik alleen loop, zou ik deze persoonlijke tijd niet halen. Na zo’n intensieve loop van 8 kilometer weet je dat je leeft. In mijn geval is dat het leven van de andere kant beleven.”