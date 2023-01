Na een afwezigheid van twee jaar, wordt ZK dressuur spannender dan ooit

Met video Dubbele dubbelslag voor Fransman Boris Maillard bij Supercross Goes

De terugkeer van de Supercross in de Zeelandhallen was een groot succes. Vroeg op de zaterdagmiddag was het evenement al helemaal uitverkocht: zo’n 3000 kaartjes waren vergeven. Fans die op dat moment nog onderweg waren, konden rechtsomkeert maken en misten de enig overgebleven indoorcros van Nederland.

22 januari