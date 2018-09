Na drie jaar weer toernooizege voor tennisster Kerkhove

LISSABON – Tennisster Lesley Kerkhove schreef zondag voor de vierde keer in haar tienjarige profcarrière een ITF-toernooi op haar naam. De 26-jarige Zierikzeese won het 25.000 dollartoernooi van Lissabon. In de finale was ze te sterk voor de Turkse Pemra Ozgen: 6-2 7-6. De eerdere drie ontmoetingen met haar eindigden ook al in een overwinning.

Kerkhove, die als derde geplaatst was, overtuigde in de Portugese hoofdstad niet in elke wedstrijd, maar won ze wel allemaal in twee sets. Tegen Ozgen haalde ze de eerste set vlot met 6-2 binnen. Maar daarna raakte ze even van slag, met als gevolg een 0-4-achterstand. Uiteindelijk sleepte ze via een tiebreak toch nog de overwinning binnen.

Haar eerste toernooizege boekte ze in 2011 ook in Portugal. Toen was dat in Albufeira. Daarna volgden het Duitse Aschaffenburg (2014) en het Franse Equeurdreville (2015). Ook pakte ze nog twaalf dubbeltitels.

Vertrouwen