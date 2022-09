Na de Tour volgt de Vuelta; komt er nog een jongerentrui voor Shirin van Anrooij?

De Ronde van Spanje, die woensdag begint, is de tweede grote ronde die Shirin van Anrooij in 2022 rijdt. Na het succes in de Tour zijn alle ogen weer op de twintigjarige Kapelse wielrenster gericht.

Hoe verhoudt de Vuelta - voluit de Ceratizit Challenge by La Vuelta - zich tot de Giro Donne en de Tour de France Femmes?

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze van de drie grote rondes het minste aanzien heeft. De Italiaanse etappekoers duurt tien dagen en die in Frankrijk acht, waar er in Spanje slechts vijf ritten zijn. Maar voor de Vuelta geldt wel: de koers groeit in omvang én wordt tegelijk met die voor de mannen verreden. De zondagse slotetappes in en rondom Madrid zijn zelfs na elkaar; de vrouwen rijden ’s middags en de mannen ’s avonds.

Hoe ziet het parkoers eruit?

Het vertrek is woensdag in de buurt van de noordelijke havenstad Santander. In de dagen erna rijdt het peloton steeds iets zuidelijker. De rensters krijgen een vlakke ploegentijdrit, drie etappes door de heuvels/bergen en een sprintetappe voor hun kiezen. Op dag 4 rijden ze 160 kilometer en finishen ze bergop.

Wat kan Trek-Segafredo, de ploeg van Van Anrooij?

Na de Giro Donne (twee ritzeges, twee dagen de leiderstrui) verliep de Tour enigszins teleurstellend. Van Anrooij, die op de voorlaatste dag de jongerentrui veroverde, redde de eer. In Spanje zijn er wellicht meer mogelijkheden op het pakken van het rode leiderstricot. Meteen op de eerste dag is de ploegentijdrit van 19,9 kilometer en daarbij is Trek-Segafredo de favoriet. Onlangs werd in Zweden al een ploegentijdrit gewonnen. Dat was wel met Ellen van Dijk erbij, maar met Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Lucinda Brand, Elynor Bäckstedt, Amalie Dideriksen én Shirin van Anrooij is er ook veel mogelijk.

En opnieuw de jongerentrui…?

Dat zou kunnen. Na de Tour en mét die ploegentijdrit op de eerste dag is daar wel een kans op. Met de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black (SD Worx) heeft ze wel een sterke concurrente. Fisher-Black won de jongerentrui in de Giro Donne en eindigde als vijfde in het algemeen klassement daarvan.

Daarnaast is er ook nog de jongerentrui van de Women World Tour. Kan ze die behouden?

Waarschijnlijk wel. Van Anrooij pakte ’m in de eerste World Tour-koers van dit jaar, de Strade Bianche. Daarna raakte ze ’m kwijt en heroverde ze ’m. Nu staat ze ver voor in het klassement op Fisher-Black. Ze hebben respectievelijk 48 en 30 punten. In het voorjaar zei de Zeeuwse regelmatig dat de eindzege in het jongerenklassement ‘nooit een doel op zich is’. Recent gaf ze wel aan ze er nu echt voor wil gaan, omdat ze er zo dichtbij is.

Heeft de Vuelta nog een ander doel voor de Zeeuwse?

Ja. Los van dat ze werk voor de ploeg moet doen, wil ze zich nog meer in vorm rijden voor het WK, dat kort erna volgt in Australië. Van Anrooij gaat daar tijdrijden en komt in actie in de wegrit. Beide keren moet er flink geklommen worden en bij de race tegen de klok lonkt de beloftetitel.