Na Breskens is het ook raak in Lelystad voor Goesenaar René Lindenbergh

Debutant Macho is meteen het mannetje: ‘Als je hem voor je hebt gewonnen, doet hij alles’

Chantal Nijpjes eiste zaterdag op het Zeeuws dressuurkampioenschap in Nieuw- en Sint Joosland met de in de klasse ZZ-Licht debuterende ruin Macho de titel op. De amazone uit Sint Laurens danste met de zesjarige Toto Jr.-zoon in de Kür op muziek op de tonen van de Action Music met de score van 77.56 procent naar een afgetekende overwinning. ,,Wow! Op de onderdelen die dubbel tellen, scoorden we zelfs negens.’'