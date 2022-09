Na bloed, zweet en tranen plukt Naomi Boogaard nu de vruchten

Naomi Boogaard liep in de eerste proef, met veel afdruk en mooi bergopwaarts galopperende elfjarige merrie Guusje met 67,00 procent naar de overwinning. ,,Hier ben ik erg blij. Guusje was moeilijk te rijden. Vooral het verzamelen was, doordat zij zo groot en lang is en ik een lichtgewicht, een probleem. En dat lijkt achter de rug’’, vertelt Boogaard. ,,Dat is vooral te danken aan de aanpak van mijn trainster Stephanie de Frel. Zij heeft mij geleerd hoe ik dat dat kon oplossen. Het heeft bloed, zweet, en tranen gekost. En daar pluk ik nu de vruchten van. We vormen nu een fijne combinatie, en zit in het talententeam van de KNHS regio Zeeland..’’