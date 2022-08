Na bliksemstart verspeelt Pattinama-Kerkhove haar kans op hoofdact in US Open

In de derde kwalificatieronde verloor de Zeeuwse met 5-7 en 3-6 van de Amerikaanse Ashlyn Krueger. Pattinama-Kerkhove had een bliksemstart, want na 11 minuten leidde ze met 4-0.

Daarna kwam er zand in de motor, want Krueger - die 50 plekken lager staat op de wereldranglijst - won op haar beurt vijf games op rij. Pattinama-Kerkhove herpakte zich met de 5-5, maar verloor de volgende twee games.

De enige keer dat Pattinama-Kerkhove zich voor het hoofdtoernooi plaatste, was in 2017. Dat was het debuut van de Zeeuwse in het hoofdtoernooi van een Grand Slam. Toen was de Roemeense Sorana Cirstea in twee sets te sterk (6-1 6-3).