Na bijna tien jaar keert de mountainbike terug in Axel

De locatie is een bijzondere. Vanaf 12.30 uur starten zondag de eerste jeugdcategorieën vanaf het RES motorcrossterrein aan de Lageweg in Axel. Organisator De Hullu ziet het al helemaal voor zich. ,,Ze gaan strijden voor de winst, op het vernieuwde parcours van circa 1000 meter, met de nodige technische uitdagingen.’’

Anderhalf uur later is het de beurt aan de leeftijdscategorie 39+. Die groep rijdt een wedstrijd over 50 minuten. Gevolgd door de A-categorie om 15.15 uur, voor hun 60 minuten durende strijd. De Hullu: ,,In deze categorie start iedereen van vijftien jaar of ouder. Deze categorieën krijgen een 2650 meter lange omloop onder de wielen geschoven met een aantal technische passages op en over de motorcrossbaan, hierop zal flink gestreden moeten worden om uit te maken wie er met de mooiste bos bloemen naar huis mag gaan.’’