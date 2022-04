Na afgekeurde treffer ziet De Schelde titelkansen verzuipen

Zeeuws café juicht in Ronde van Vlaanderen voor hun Mick

WISSENKERKE - In het cafégedeelte van HCR de Kroon in Wissenkerke was het zondag een drukte van belang. Zoals wel vaker het geval is, wanneer er live wielrennen op de tv valt te zien. Deze keer was het echter een speciale editie van de Ronde van Vlaanderen, omdat Mick van Dijke uit Colijnsplaat aan de start stond. Van Dijke is lid geweest van de tourclub van de Kroon en voor de gelegenheid was er een groot scherm geregeld. Kieran Versluis, één van drijvende krachten achter de Kroon, genoot met volle teugen.

4 april