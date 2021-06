Na 6 jaar zonder atletiek geeft Tommy Staal zichzelf 1 jaar om terug te keren op niveau

Nelleke Baldé pakt winst in virtuele Go Triatlon

31 mei BROUWERSDAM - Nelleke Baldé won de virtuele Go Triatlon van de Brouwersdam. De atlete uit Grijpskerke werkte haar drie onderdelen af in de omgeving van Kamperland en realiseerde een totaaltijd van 3.06.47 uur. Daarmee was ze vier minuten sneller (3.10.03) dan twee jaar geleden, toen ze de derde plaats pakte in de reguliere wedstrijd.