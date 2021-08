Na 5 dagen moet Mick van Dijke de leiderstrui afstaan in Ronde van de Toekomst

Eenvoudig toernooize­ges Martens, Flikweert en Donze

9 augustus TERNEUZEN - Ruud Martens heeft het Vliegende Hollander Toernooi gewonnen. In de 2-finale won hij met 6-1 6-1 van Ilco van Buuren. De tennisser uit Hulst, die al vaker zegevierde bij het evenement van TC Animo, hoefde overigens in Terneuzen maar twee partijen te spelen, omdat hij in een speelschema van acht zat en in de eerste ronde een bye had.