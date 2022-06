Multitalent uit Serooskerke op podium bij WK cross duathlon

Middelburg­se damclub kampioen van de hoofdklas­se

MIDDELBURG - De Middelburgse damclub is kampioen geworden in de hoofdklasse van de Zeeuwse clubcompetitie. In de slotronde speelde Middelburg, dat in de eerste zes ronden alles had gewonnen, met 6-6 gelijk tegen de reserves van Lammerenburg.

1 juni