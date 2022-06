Muilwijk en Fivando winnen in verzengde hitte, maar wachten nog even met promotie

AXEL - Jorien Muilwijk stuurde vosruin Fivando in de dressuurwedstrijd van De Haringruiters in Axel in de klasse M1 naar de overwinning. Ze sleepte hiermee het 22ste winstpunt in de wacht, maar de amazone uit Vogelwaarde wacht toch nog even met de overstap naar M2.