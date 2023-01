Mountainbikester uit Wilhelminadorp tekent profcontract bij Franse ploeg; ‘Dit is een grote stap voor mij’

Mountainbikester Didi de Vries (25) uit Wilhelminadorp heeft een profcontract getekend bij Giant France MTB Pro Team. De specialiste op het onderdeel ‘eliminator’ wordt daarmee volledig ontzorgd. ,,Tot nu toe moest ik alles helemaal in mijn eentje uitzoeken”, vertelt ze. ,,Dit is dus een heel grote stap voor mij.”

De Zeeuwse renster reisde in 2022 voor wereldbekerwedstrijden naar onder meer Abu Dhabi, India en Indonesië. Daarbij trok ze soms op met de Fransman Lorenzo Serres, wiens vader eigenaar is van die Franse ploeg. De Vries: ,,Toen ze een keer hoorden dat ik met behulp van sponsoren alles zelf moest regelen, reageerden ze heel verbaasd. Een week later kreeg ik een aanbieding. In september was het al rond, maar ik moest het tot deze week voor me houden.”

Racen onder de Eiffeltoren

Bij Giant gaat De Vries, die nog wel parttime als receptioniste blijft werken, aan alle World Cups en verschillende Franse wedstrijden meedoen. Het NK, EK (in Spanje)en WK (in Indonesië) staan ook op haar programma. Bij ‘eliminator’ of ‘city mountainbike’ wordt midden in een stad - het EK was in 2022 bijvoorbeeld vlak naast de Eiffeltoren - een parkoers uitgezet, waarop een afvalrace wordt gehouden. Het is een explosief onderdeel dat in het buitenland veel publiek trekt.

,,Het is jammer dat het in Nederland niet zo bekend is”, zegt De Vries, de Nederlands kampioene die vorig jaar de nummer vijf was van Europa en de nummer zeven van de wereld. ,,In het buitenland heeft het meer aanzien. Onze wedstrijden worden ook altijd volledig op YouTube uitgezonden.”