Mountainbikester Terpstra pakt ticket voor Olympische Spelen van Tokio

BRNO – Voor de tweede keer in haar carrière heeft mountainbikester Anne Terpstra (28) zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Zij is opgegroeid in Zierikzee en woont nu al enige tijd in Apeldoorn.

Terpstra finishte zondag op het Europees kampioenschap in Brno (Tsjechië) op de vierde plaats. Daarmee voldeed ze ruimschoots aan één van de eisen van sportkoepel NOCNSF, een plek in de top 10.

De meervoudig Nederlands kampioene verkeert in een topvorm. Ze draait een sterk internationaal seizoen en eerder in juli won ze zelfs als eerste Nederlandse ooit een wereldbekerwedstrijd – in Andorra. Daarna liet ze het Nederlands kampioenschap in Sittard schieten om fris in Brno aan de start te verschijnen.

Die keuze legde Terpstra geen windeieren. Op het technische parkoers in het oosten van Tsjechië had ze kopstart. Ze lag aanvankelijk voor op Jolanda Neff, de Zwitserse favoriete die uiteindelijk ook de race won. De Oranje-rijdster moest daarna nog wel terrein prijsgeven, maar het olympische ticket kwam niet in gevaar. Het overgrote deel van de race lag ze veilig vijfde. Aan het einde slaagde ze erin om nog één plek te winnen. Het podium bleef evenwel buiten beeld; ze zat 3.21 minuten achter Neff en 15 seconden achter de nummer drie.

In 2016 kwalificeerde Terpstra zich eveneens via het EK voor de Spelen. In Zweden finishte ze toen als elfde en voldeed ze net niet aan de eis van NOCNSF. Maar omdat er nadien een Russin, die voor haar was geëindigd, op doping werd betrapt en uit de uitslag werd geschrapt, mocht de Zeeuwse alsnog naar Rio de Janeiro. Als allerlaatste van de Nederlandse equipe wist ze dat ze mee mocht. Eenmaal in Rio werd ze knap vijftiende.