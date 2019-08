Mountainbikester Anne Terpstra grijpt net naast WK-medaille, Milan Vader valt geblesseerd uit

Erwin Groen uit Goes wil WK bowlen 1995 herbeleven

7:00 GOES - Dat Erwin Groen (58) uitgerekend dit jaar op het WK bowlen voor 50-plussers debuteert, is geen toeval. Het toernooi is namelijk in Las Vegas. Toen de Goesenaar dat anderhalf jaar geleden hoorde, was zijn interesse meteen gewekt. Daarbij in de buurt, 600 kilometer verderop in Reno, werd hij in 1995 namelijk wereldkampioen in twee disciplines. ,,Ik dacht: wat zou het mooi zijn als ik daar bijna 25 jaar later mee kan doen. Nu het gelukt is om me te kwalificeren, zie ik mijn reis naar de Verenigde Staten als een herbeleving van alles.”